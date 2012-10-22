Комісар ЄС, що пішов у відставку за підозрою в шахрайстві, отримає компенсацію від ЄС

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС від Мальти Джон Даллі, що пішов у відставку через підозри в шахрайстві, отримуватиме грошову компенсацію ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олів’є Байї.

“Дж.Даллі отримає на базі своєї місячної зарплати оплату свого повернення до країни походження”, - сказав він.

Представник Єврокомісії також зазначив, що екс-комісар зможе отримуватиме виплати у розмірі 45% від своєї зарплати комісара до того часу, поки не знайде собі нову роботу, або не вийде на пенсію.

О. Байї також зазначив, що Дж.Даллі матиме право на отримання пенсії від Є/врокомісії після досягнення ним 65-річного віку у наступному жовтні.

“Єврокомісія вважає Дж.Даллі невинним доти, поки його провина не доведена”, - сказав речник Комісії. Він також зазначив, що питання доведення вини, або спростування звинувачень тепер перебуває в юрисдикції прокуратури Мальти.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Єврокомісія повідомила про відставку Дж.Даллі з посади комісара з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів. За даними Комісії, рішення було схвалено комісаром на підставі доповіді Європейського бюро з протидії шахрайству, яке дійшло висновку про те, що комісар знав, що один мальтійський бізнесмен контактував з виробником тютюнових виробів Swedish Match, і з посиланням на свої зв’язки з комісаром обіцяв допомогти у схваленні необхідних законодавчих змін при перегляді європейської директиви щодо ринку тютюну в обмін на грошову компенсацію. При цьому, за даними Бюро, комісар не вжив жодних заходів для попередження такої діяльності з боку мальтійського підприємця.