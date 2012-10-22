На прем`єра Фінляндії скоєно замах

Київ. 22 жовтня. УНІАН. На прем`єр-міністра Фінляндії Юркі Катайнена скоєно замах.

Як передає РІА «Новости», інцидент стався сьогодні у місті Турку під час передвиборного заходу.

Чоловік, озброєний ножем, підійшов до прем`єр-міністра, після чого вихопив ножа, проте не втримав його. Охоронці прем`єра затримали правопорушника, повідомляє місцева радіостанція Yle з посиланням на офіційного представника керівника кабінету міністрів.

Інші подробиці з`ясовуються. Під час нападу голова кабінету міністрів не постраждав.

Ю.Катайнен керує фінським урядом з 2011 року. За останні 20 років він став першим прем`єром Фінляндії від Коаліційної партії.