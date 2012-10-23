Екс-прем`єр Британії бачить майбутнє України в ЄС

Дніпропетровськ. 23 жовтня. УНІАН. Майбутнє України - у Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську під час організованої фондом Віктора Пінчука публічній лекції «Модернізація країн у ХХІ столітті» перед студентами і молоддю Дніпропетровська, заявив екс-прем`єр-міністр Великої Британії (1997-2007 рр.) Тоні Блер.

«Євросоюз повинен простягнути руку Україні, і майбутнє України справді в Євросоюзі», - сказав Т.Блер.

Відповідаючи на запитання щодо проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, екс-прем`єр Великої Британії дав високу оцінку Україні, але водночас зазначив: «Доля України вирішуватиметься не на футбольному полі, а на Раді Європи».

Т.Блер зазначив, що Україна повинна провести підготовчу роботу, реалізувати необхідні реформи і насамперед створити інститути громадянського суспільства, щоб відповідати критеріям ЄС.

Разом з тим Т.Блер вважає, що для України важливо розвивати відносини як на Заході, так і на Сході.

«Я вірю, що вам (Україні) потрібні відносини там і там, і це збільшить вашу силу», - заявив Т.Блер.

Він зазначив, що Україні разом з ЄС необхідний розвиток відносин з Росією, на Півдні - з Туреччиною і країнами Близького Сходу.

«Було б правильно, щоби всі союзи зміцнювалися. Україна має величезний економічний та інтелектуальний потенціал», - заявив екс-прем`єр Великої Британії.