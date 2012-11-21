ЄС очікує, що Україна законодавчо скасує кримінальну відповідальність за політичні рішення

Київ. 21 листопада. УНІАН. Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські вважає, що Україна має на законодавчому рівні закріпити підходи щодо підзвітності урядовців, які ухвалюють політичні рішення, але не переслідуючи їх в межах кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.Томбінські сказав сьогодні в Києві під час виступу на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Я.Томбінські наголосив, що Україні необхідно розв’язати проблему кримінального переслідування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього глави МВС Юрія Луценка та інших колишніх урядовців.

На його переконання, це не лише проблема щодо конкретних осіб, це питання системних підходів.

За словами Я.Томбінські, урядовці беруть на себе певні ризики, коли ухвалюють рішення, які можуть бути непопулярними.

«Ми повинні знайти спосіб, як вписати в українське законодавство підходи щодо того, як робити цих людей підзвітними, але не переслідувати їх в межах кримінальної відповідальності», - сказав Я.Томбінські.

«Є адміністративна відповідальність, є інші форми відповідальності. Якщо є докази, тоді можна застосовувати кримінальну відповідальність», - додав він, наголошуючи, що починати одразу з кримінального переслідування є неадекватним підходом у таких ситуаціях.

У цьому зв’язку Я.Томбінські навів приклад Німеччини, коли було ухвалено рішення про відмову від атомної енергетики. «Уявіть собі, які фінансові наслідки мало це рішення для різних компаній, які працюють в Німеччини в енергетичному секторі. Але люди, які ухвалювали таке рішення, не боялися, що їх ув’язнять, тому що це політична відповідальність і є чіткі правила, як приймати такі рішення», - додав посол ЄС.