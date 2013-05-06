Генсек НАТО закликає лідерів країн ЄС не лише говорити про безпеку, але й фінансувати її

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає лідерів країн ЄС не лише говорити про безпеку, але й фінансувати її.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ та Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту.

У своєму виступі А.Ф.Расмуссен, зокрема, зазначив, що в грудні цього року, вперше спочатку економічної кризи, відбудеться засідання Європейської Ради, яке буде присвячено питанням безпеки та оборони.

“Але дозвольте мені бути відвертим. Якщо європейські нації не візьмуть чітких зобов'язань з інвестування в безпеку та оборону, то всі розмови про посилення європейської політики безпеки та оборони будуть лише трясінням повітря. І це не зробить нас ближчими до сильної та відкритої Європи, якої ми всі хочемо”, - сказав Генсек НАТО.

Він підкреслив, що готуючись до саміту ЄС у грудні, потрібно не забувати про три речі.

“По-перше, ми , європейці, повинні розуміти, що м'яка сила сама по собі — це зовсім ніяка не сила. Без сильних можливостей підтримати свою дипломатію, Європа втратить довіру та вплив. Вона ризикує стати, скоріше глядачем, ніж потужним глобальним гравцем, яким вона може бути і має бути”, - сказав А.Ф.Расмуссен.

По-друге, на думку Генсека НАТО, триваючі скорочення бюджетних витрат на безпеку та оборону неминуче приведуть до послаблення ролі Європи на світовій арені, оскільки вона не зможе брати участі в кризовому управлінні.

По-третє, за словами А.Ф.Расмуссена, Європа повинна не лише мати необхідні можливості, але й політичну волю для їхнього використання під час криз, в тому числі, в сусідніх з Європою регіонах.

“Європейська Рада у грудні має продемонструвати Європу, яка здатна діяти і має бажання діяти”, - підкреслив Генсек НАТО.