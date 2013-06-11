Брюссель. 11 червня. УНІАН. США та ЄС обговорять співпрацю в питаннях нерозповсюдження зброї масового знищення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це розповів журналістам заступник помічника Держсекретаря США з питань програм нерозповсюдження Саймон Лимедж напередодні першої зустрічі відповідних відомств ЄС та США, яка відбудеться в Брюсселі 12 червня.

“Це – новий діалог мі ЄС та США, і ми хочемо обговорити стратегію”, - сказав він.

Чиновник США зазначив, що така співпраця буде корисною з огляду на те, що в деяких країнах світу кращий доступ до здійснення відповідних програм має США, а в деяких – ЄС.

При цьому, С.Лімедж звернув увагу на те, що для США цікавий досвід Європейського Союзу у побудові регіонального співробітництва в цьому питанні.

“Ми співпрацюємо за двосторонніми програмами, а ЄС – розвиває багатостороннє співробітництво”, - сказав він.

С.Лімедж зазначив, що США очікують на співпрацю з ЄС в реалізації програм з нерозповсюдження в регіоні Близького Сходу, пострадянських країнах, на півночі Африки.