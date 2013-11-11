Україна розраховує на підтримку ЄС у процесі підготовки до імплементації Угоди про асоціацію – Арбузов

Україна готується до імплементації Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і розраховує на підтримку ЄС у цьому процесі, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов за підсумками зустрічі з європейським комісаром Янушем Левандовські.

«Україна рухається до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Ухвалюються необхідні закони і рішення уряду. Також Україна вже зараз готується до імплементації Угоди. Це вирішальний і дуже непростий час для нашої країни. У цей відповідальний момент нам потрібна підтримка Європейського Союзу», - цитує Арбузова його прес-служба.

За словами першого віце-прем'єра, Україні вдалося зблизити позиції з ЄС з багатьох питань.

Він нагадав, що реформаторські кроки уряду були оцінені Світовим банком.

«В останньому рейтингу «Doing Business» Україна піднялася одразу на 28 позицій, посівши 112-те місце серед 190 країн. За три роки Україна поліпшила свої позиції на 40 пунктів. Подальше поліпшення інвестиційного клімату ми пов'язуємо зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав перший віце-прем'єр.

Арбузов переконаний, що введення європейських норм і стандартів, зняття торгових бар'єрів підвищить привабливість України і створить більш комфортні умови для бізнесу.

Крім того, Арбузов сказав єврокомісару, що в даний час український уряд працює над пошуком внутрішніх стимулів для пожвавлення економіки і переорієнтації експорту на нові ринки.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує підписати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі 29 листопада.

Після підписання значна частина (90%) норм вільної торгівлі тимчасово застосовуватиметься у відносинах між Україною і ЄС після ратифікації документа Верховною Радою і Європарламентом.

Політична частина набере чинності після ратифікації усіма 28 країнами - членами ЄС.

За словами очільника уряду Миколи Азарова, для адаптації українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу Україні протягом 10 років буде потрібно до 165 млрд євро.