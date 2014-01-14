Росія готова обговорювати тему України на саміті з ЄС у січні - глава місії Росії при ЄС

Глава місії Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов заявляє, що Москва готова обговорювати тему України на наступному саміті ЄС-Росія наприкінці січня, і наголосив, що не повинно бути змагань двох інтеграційних проектів - Євросоюзу та Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чижов заявив на конференції, організованій Центром європейської політики у Брюсселі.

"Відносини між Росією та ЄС є насправді кращими, аніж часом змальовують мас-медіа. Відносини між Росією та ЄС не треба зводити лише до України. Проте Україна - це суверенна країна, яка ухвалює власні рішення і проводить власну політику. Ми готові обговорювати будь-яку тему на саміті, яка є обопільно цікавою", - сказав Чижов.

"Ми також готові до переговорів у тристоронньому форматі, але ЄС відмовився від цієї ідеї, сказавши, що танго утрьох не танцюють", - додав він.

"Ми маємо знайти шляхи гармонізації ЄС і євразійського інтеграційного процесу. Ми маємо говорити про співставність двох інтеграційних проектів. Найкращим шляхом був би шлях посилення зв'язків між двома інтеграційними угрупованнями", - сказав російський дипломат.

Наступний саміт ЄС-Росія має відбутися у Брюсселі 28 січня. Керівники ЄС критикували Росію за тиск на Україну, результатом чого стало непідписання Києвом Угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" наприкінці листопада у Вільнюсі.