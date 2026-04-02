Російська армія отримала нові керовані артснаряди 'Краснополь-М2' (відео)

Російський холдинг "Високоточні комплекси" поставив міноборони РФ чергову партію керованих артилерійських снарядів "Краснополь-М2". Про це компанія повідомила у Telegram-каналі.

Артилерійські снаряди "Краснополь-М2" активно застосовуються у російсько-українській війні. Стріляти ними можна як з самохідних гаубиць, так і з тих, що буксируються.

"Застосування комплексу забезпечується штатними артилерійськими підрозділами та не висуває додаткових вимог до обладнання вогневих позицій та командно-спостережних пунктів", – кажуть самі росіяни.

Довідка УНІАН. "Краснополь" – сімейство керованих артилерійських боєприпасів калібру 152 або 155 мм. Вони призначені для ураження широкого кола військових об'єктів, зокрема – броньованих цілей. Корекція виконується аеродинамічними рулями на кінцевій ділянці польоту за лазерною позначкою на цілі.

"Краснополь-М2" є модернізованим варіантом "Краснополь". За словами росіян, цей 155-мм снаряд має дальність стрільби в діапазоні 20-25 кілометрів, залежно від типу артилерійської системи та району експлуатації.

За даними порталу Defense Express, ймовірність ураження цілі снарядом "Краснополь-М2" становить 0,6 на відстані 5–9 км, 0,8 на відстані 9–16 км і 0,7 на відстані 16–20 (або 25) км.

Таким чином, твердження російської сторони про те, що "Краснополь-М2" може знищити танк із першого пострілу без додаткового коригування виглядає як перебільшення.

Водночас снаряд все одно становить велику загрозу для українських захисників. Самі росіяни кажуть про "тисячі" уражених ним цілей, включно з артилерією та бронетехнікою.

Нещодавно російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" представив новий баражуючий боєприпас "Князь Володимир Святославович" (КВС) із унікальною конструкцією.

Головною особливістю дрона є кільцева конструкція крила: кінці консолей поєднані між собою, що усуває класичні закінцівки.

Повідомлялося також, що російські військові тестують ракету-дрон "Герань-5", здатну розвивати швидкість 500–600 км/год. Останнє може зробити українські дрони-перехоплювачі малоефективними.

