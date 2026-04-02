'Мрія Путіна': Туск назвав п'ять загроз, які працюють в інтересах РФ

Польський прем’єр вказав на тривожні сигнали, що грають на руку Кремлю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував пост у соцмережі X, де застеріг щодо небезпечної гри Трампа та Орбана. Він наголосив, що їхня співпраця може призвести до розпаду НАТО, назвавши такий сценарій "планом мрії Путіна".

Очільник уряду Польщі проаналізував низку міжнародних подій, які зараз відбуваються одночасно. На його думку, такий збіг обставин є не випадковим і грає виключно на користь агресора.

Він виокремив 5 ключових факторів, що ставлять під удар безпеку всього континенту.

Відео дня

"Загроза краху НАТО, пом'якшення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва – все це виглядає як мрія Путіна", – йдеться в дописі.

Польща - Інші новини

Раніше УНІАН писав, що Туск допустив можливість, що в майбутньому Польща прагнутиме отримати власну ядерну зброю. Він заявив, що країна не хоче бути пасивною у питаннях безпеки та розвиватиме свої можливості для більшої автономії.

Паралельно Варшава вже веде переговори з Францією щодо розширення так званої "ядерної парасольки" – тобто захисту союзників за допомогою французької ядерної зброї.

