США вичерпують запаси Tomahawk: експерти розкрили, скільки ракет залишилось в арсеналі

Військові намагаються переходити на дешевші боєприпаси, такі як JDAM.

За один місяць операції Epic Fury Сполучені Штати випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk, пише Washington Post.

Згідно з аналізом Центру стратегічних і міжнародних досліджень, проведеного Марком Кансіаном і Крісом Парком, ці цифри значно перевищують використання ракети в попередніх конфліктах.

Як зазначив експерт Марк Кансіан в інтерв'ю Military Times, наразі в арсеналі США залишається близько 3 000 таких ракет.

Відео дня

Попри значну кількість, у Пентагоні зростає занепокоєння через швидкість "спалювання" запасів, оскільки це може вплинути на здатність США стримувати Китай у Тихому океані.

За наявними даними, ракета Tomahawk є надзвичайно дорогою зброєю – її вартість становить близько $3,5 мільйона за штуку.

""Томагавк" – це корабельна ракета-ударна ракета. Дуже далекобійна і дуже точна. Вона існує вже давно, але постійно оновлювалась, і тепер Block V – це поточна версія. Її велика дальність і точність завжди були перевагою", – пояснює експерт.

На його думку, використання цих ракет було критичним на ранніх етапах війни, поки сили США та Ізраїлю не знищили іранську систему ППО.

Також зазначається, що військові намагаються переходити на дешевші боєприпаси, такі як JDAM, які коштують лише $80,000. Проте Tomahawk залишається незамінним через свою потужність.

"Вона завдає великої шкоди – має бойову частину вагою 1000 фунтів. Дрони, які ми використовували і які використовували іранці, мають бойові частини вагою від 50 до 100 фунтів. Тобто це десь від 10 до 20 разів сильніший ефект дрона", – наголошує Кансіан.

Особливу тривогу викликає термін відновлення запасів. За словами експерта, щоб замінити витрачені 850–1000 ракет, знадобиться два-три роки інтенсивної роботи оборонних підприємств.

Як йдеться у повідомленні, адміністрація США вже веде переговори з підрядниками щодо прискорення виробництва в межах "туру Арсеналу Свободи".

Крім того, за наявними даними, подібна ситуація спостерігається і з ракетами до систем Patriot. США вже використали близько 1000 таких ракет у Перській затоці, що становить чверть від загального запасу.

"Ми виробляємо близько 600 Patriots на рік. Близько половини з них потрапляють до Сполучених Штатів, а половина – до союзників", – підсумував експерт.

Експорт зброї

Раніше УНІАН писав, що дві країни Європи хочуть відмовитись від ППО Штатів. Причиною стали затримки постачань і невизначені строки виконання контрактів. Швейцарія вже призупинила платежі та розглядає можливість відмови від угоди, тоді як Польща, попри наявність Patriot, стикається з нестачею ракет і шукає додаткові рішення.

Додамо, що Японія готує свій перший есмінець JS Chokai до бойових випробувань після модернізації під крилаті ракети Tomahawk. Загалом Токіо планує отримати до 400 таких ракет до 2027 року, що суттєво посилить дальність ударів – понад 1600 км.

