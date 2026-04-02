Другий пішов: Росія зробила важливу заяву щодо відправки танкерів з нафтою на Кубу

Відправка на Кубу російських суден з паливом стають системою.

Москва планує відправити друге судно з паливом на Кубу. Про це повідомив міністр енергетики Російської Федерації Сергій Цивілєв у кулуарах форуму "Енергопром-26". Пише "Інтерфакс".

"Вчора проходила велика нарада в Санкт-Петербурзі, приїхали представники Куби. Куба в блокаді повністю, її перекрили. Від кого прийшло постачання нафти? Через блокаду прорвалося судно РФ. Зараз друге завантажується, ми не залишимо кубинців у біді", – заявив Цивілєв.

Нагадаємо, раніше російський танкер "Анатолій Колодкін" із вантажем у 100 тисяч тонн нафти прибув на Кубу.

Перед прибуттям танкера президент США Дональд Трамп оголосив про зміну підходу до блокування постачання нафти на Кубу. Американський лідер заявив, що не має заперечень проти того, щоб будь-яка країна постачала сиру нафту до карибської держави.

Адміністрація США в останні місяці прагне блокувати постачання вуглеводнів на Кубу. Раніше Гавана отримувала численні вантажі із нафтою з Венесуели. Ці поставки припинилися, коли венесуельський президент Ніколас Мадуро втратив владу і був затриманий американцями.

Економічна ситуація на Кубі – головні новини

Ситуація на Кубі погіршується швидше, ніж прогнозував Вашингтон. Громадський транспорт фактично зупинився, університети відправили студентів додому, а лікарні скасували всі операції, крім невідкладних.

Стара й погано утримувана енергомережа Куби (спадок радянської епохи) пережила два масштабні загальнонаціональні збої на фоні щоденних відключень електроенергії, які іноді тривають понад 20 годин поспіль. Раніше повідомлялося, що на Кубі близько 10 мільйонів людей залишилися без електропостачання.

На думку фахівців, допомога, яку надасть перший російський танкер, буде дуже обмеженою. Пройде кілька тижнів, перш ніж паливо потрапить у райони з найвищим попитом. Сиру нафту спершу потрібно переробити, а готові нафтопродукти – доставити до пріоритетних місць.

