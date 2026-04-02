Трамп висміяв Макрона та його дружину: що відповів президент Франції

Президент США Дональд Трамп вирішив поглузувати з Еммануеля Макрона після інциденту з дружиною в травні 2025 року під час поїздки до Південно-Східної Азії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його французький колега Еммануель Макрон "страждає від жорстокого поводження з боку дружини і лише-но оговтується від удару, який отримав у щелепу", повідомляє Le Figaro.

Видання пояснює, що президент США, зокрема, мав на увазі удар, який Бріжит Макрон завдала по обличчю президента Франції у травні 2025 року під час поїздки до Південно-Східної Азії.

Примітно, що під час цього ж виступу Дональд Трамп розповів, що звернувся до Франції з проханням допомогти розблокувати ситуацію в Ормузькій протоці – районі, що має надзвичайно стратегічне значення для світової торгівлі вуглеводнями.

"Еммануель, нам би не завадила трохи допомога в Перській затоці, навіть якщо ми усунемо лиходіїв і знищимо балістичні ракети. Чи не міг би ти негайно надіслати військові кораблі?", – нібито запитав очільник Білого дому.

Трамп натякнув, що зусилля Вашингтона щодо забезпечення безпеки цього морського шляху не отримують достатньої підтримки з боку європейських союзників.

"Багато хто з них сказав: Ми приєднаємося, коли війна закінчиться". Ось так я і пізнав НАТО. НАТО не буде поруч, якщо ми зіткнемося з серйозною кризою", - іронічно зауважив президент США.

Реакція Макрона

Своєю чергою, видання The Guardian розмістило коментар президента Франції щодо висловлювань Трампа.

"Знущальні зауваження Трампа – ані витончені, ані доречні", - сказав Макрон.

Президент Франції додав, що вони "не заслуговують на відповідь". Натомість, Макрон вказав на триваючий вплив війни, зокрема на зростання цін на енергоносії та зазначив, що "потрібно рухатися в напрямку деескалації, припинення вогню та відновлення переговорів, які є єдиним способом справді вирішити ситуацію, що склалася в регіоні".

"Зараз ми обговорюємо майбутнє світу. У цей момент в Ірані це має наслідки для життя мільйонів людей, люди гинуть на полі бою, а у нас є президент, який сміється, який знущається з інших", - зауважила голова нижньої палати французького парламенту Яель Браун-Півет в інтерв’ю franceinfo.

Інші заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон переглядає позицію щодо НАТО на тлі конфлікту з Іраном та небажанням європейських союзників підтримувати американські військові операції. Очільник Пентагону зазначив, що Трамп буде приймати рішення щодо НАТО. Водночас, очільник Білого дому різко розкритикував європейців і фактично поставив під сумнів подальшу військову підтримку. За його словами, США більше не будуть допомагати й закликав вчитися воювати самостійно.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп різко розкритикував попередню політику Вашингтона та додав, що США не повинні були втручатися у війну в Україні та витрачати значні кошти на підтримку Києва. На думку Трампа, США витратили сотні мільярдів доларів без жодної вигоди. Очільник Білого дому зазначив, що попередня адміністрація США передала Україні значну частину американських запасів озброєння, що викликало необхідність активізувати в країні виробництво боєприпасів. Зараз, наголосив Трамп, він продає боєприпаси Україні, а Європейський союз за це платить.

