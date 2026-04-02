Експерт проаналізував, чи зможуть росіяни перехоплювати українську балістику

У росіян не вистачає засобів ППО, аби прикрити усі важливі об’єкти.

Жодних проблем для ураження російських заводів, арсеналів або нафтової інфраструктури не має бути. Лише треба буде виявляти, які об’єкти є незахищеними засобами протиповітряної оборони.

Про це засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт, Павло Нарожний сказав в етері на Radio NV. Зокрема, він висловив свою думку про нові українські розробки балістичних ракет FP-7 і FP-9 компанією Fire Point і чи будуть росіяни здатними їх збивати.

"Щодо того, що вони не зможуть збити – у них є комплекси С-400, новітні комплекси С-500 і модернізовані С-300, і в теорії – може це все діло збивати", - відзначив Нарожний.

Також він проаналізував, чи є в росіян можливості, аби тренуватися для збиття балістики.

"Дійсно, вони не знають параметри FP-7 і FP-9. Але тренуватися вони могли на своїх власних розробках", - зазначив Нарожний.

Водночас, за його словами, у росіян цих зенітних комплексів "макроскопічна кількість" з огляду на ту кількість об’єктів, яку їм треба прикривати.

"Так, ЗРК С-400 великого радіусу дії, теоретична дальність, на яку вони будуть здатні цю ракету, порядка 120, а можливо 140 км. Але об’єктів така кількість, що навіть в теорії це неможливо зробити", - наголосив Нарожний.

Він зауважив, що більшість російських ЗРК стоять в районі Москви, Калінінграда, тимчасово окупованого Криму та на інших окупованих територіях України.

"А як ми бачимо – компоненти для виробництва ракет, арсенали, нафтопереробні заводи, уся інфраструктура по експорту нафти – навіть близько не захищена засобами ЗРК. Тому, я більш ніж впевнений, що питання буде стояти не в тому, як обійти системи С-400, а як знайти місця, де їх немає, і нанести потужний удар по ворогу. Я думаю, що з цим проблем геть не буде", - наголосив Нарожний.

Українська балістика - що відомо

Як повідомляв УНІАН, головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман анонсує, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. Він допускає, що при запуску 20–30 ракет відразу по Москві росіянам буде важко перехоплювати ці ракети.

