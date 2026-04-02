У екіпажу Artemis 2 виникли проблеми з унітазом: що сталося

Взагалі це перший випадок, коли місію у далекий космос обладнали повноцінним туалетом. Раніше космонавти справляли потребу в пакетики.

Під час перебування на орбіті Землі екіпаж Artemis II повідомив наземній команді про несправність туалету, пише The New York Times.

Як зазначається, астронавти помітили миготливий індикатор помилки, який заступник адміністратора NASA Аміт Кшатрія під час пресконференції назвав "проблемою з контролером". Її усунення зайняло кілька годин, і, схоже, частково проблему вдалося вирішити до опівночі.

"Це перший випадок, коли на місії у далекий космос встановлено повноцінний туалет. Під час програм Apollo у 1960–70-х роках астронавти не мали ані туалету, ані окремої санітарної зони на борту. Вони користувалися спеціальними пакетами для збору відходів під час польоту до Місяця, а після висадки залишали їх на поверхні, щоб зменшити масу та ризики забруднення під час повернення на Землю", - йдеться у статті.

Відео дня

У місії Artemis вирішили забезпечити більш комфортні умови. У капсулі Orion встановлено спеціалізований туалет під назвою "Універсальна система управління відходами" (Universal Waste Management System). Його дверцята розташовані в підлозі поруч із люком, через який астронавти потрапляють у корабель.

"Нам дуже пощастило мати туалет із дверима на цьому маленькому космічному апараті – це єдине місце під час місії, де можна хоча б на мить відчути себе наодинці", – розповів у відео Джеремі Генсен, спеціаліст місії від Канадського космічного агентства.

Пояснюється, як саме троє чоловіків і одна жінка у складі екіпажу Artemis II користуватимуться туалетом у космосі.

"Дуже обережно… Передусім потрібно зайняти правильне положення", – зазначила менеджерка корабля Orion Бранелл Родрігес у подкасті NASA.

Ще одна цікава деталь: усередині туалету дуже гучно.

"Тут потрібно користуватися захистом для слуху", – розповіла у відео для National Geographic спеціалістка місії від NASA Крістіна Кох.

В умовах мікрогравітації ніщо не утримує вас – і тим більше відходи – на місці. У Orion передбачені поручні та фіксатори для ніг, які допомагають екіпажу утримуватися під час користування туалетом. Система має воронку з шлангом для сечі та сидіння для твердих відходів. Повітряний потік, що автоматично створюється всередині, зменшує запахи та відводить відходи від тіла до окремих контейнерів.

Якщо ж туалет не вдасться повністю відремонтувати, астронавти збиратимуть сечу в пакети. Для твердих відходів туалет можна буде використовувати й надалі, хоча система повітряного відведення може не працювати.

У статті йдеться, що під час триваліших місій, наприклад на Міжнародній космічній станції, рідкі відходи переробляють і перетворюють на питну воду. Однак місія Artemis II триватиме лише 10 днів, тому сечу планують щодня виводити за межі корабля.

Тверді відходи зберігатимуться у спеціальному контейнері з фільтрами для контролю запахів і накопичення газів. Утилізацію здійснять після повернення екіпажу на Землю.

Місія Artemis2: новини

Нагадаємо, вночі 2 квітня очікувався старт історичної місії NASA під назвою Artemis II. Це перший пілотований політ за межі навколоземної орбіти з 1972 року. На борту - четверо людей: троє американців і один канадієць. Капсула Orion створена для перевезення людей у далекий космос. Місія триватиме орієнтовно 8-10 днів, за цей час астронавти здійснять обліт Місяця без посадки. Вони мають протестувати ракету і корабель перед майбутньою висадкою.

