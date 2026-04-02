Для держслужбовців та керівників освіти ввели вимоги щодо володіння англійською, - МОН

Міністерство освіти і науки України встановило вимоги до рівня володіння англійською мовою для державних службовців та керівників у сфері освіти.

Як зазначається на сайті міністерства, Кабінет міністрів України за поданням МОН ухвалив рішення, які встановлюють вимоги до рівня володіння англійською мовою для претендентів на окремі посади у державному управлінні, освіті, науці та низці інших сфер.

Зауважується, що це один із кроків для виконання Закону України "Про застосування англійської мови в Україні" та деталізації правил, які раніше були визначені на рівні закону.

Відео дня

Категорія "А" та голови місцевих держадміністрацій

Так, ухвалені рішення встановлюють диференційовані вимоги залежно від посади та рівня відповідальності. Для претендентів на посади державної служби категорії "А", а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1 за шкалою CEFR.

Вимоги щодо обов’язковості володіння англійською мовою для претендентів на визначені посади набирають чинності через декілька річні терміни з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Вимоги для сфери освіти і науки

Для претендентів на посади керівників державних наукових установ та керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2.

Для окремих посад держслужби категорій "Б" та "В", а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід - рівень володіння англійською залежатиме від конкретної посади та її функціоналу.

Водночас для окремих претендентів на посади в цій сфері може братися до уваги знання іншої офіційної мови Європейського Союзу. Так, якщо кандидат має документ, що підтверджує володіння такою мовою на рівні не нижче B2, вимога до рівня володіння англійською мовою може становити B1.

Претенденти

У МОН підкреслили, що йдеться саме про претендентів на визначені законом посади. Це не загальна вимога для всіх працівників сфери освіти, науки чи всієї державної служби. Норми застосовуються до окремих посад, перелік яких визначено законом та відповідними актами уряду.

Також вказується, що реалізація ухвалених рішень не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, а лише опанування англійської мови, аби претендувати на ті чи інші посади в майбутньому.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що МОН жорсткіше ставитиметься до пропусків занять у школі.

Лісовий зауважив, що вони не наділені повноваженнями штрафувати батьків за не відвідування школи учнями. Йдеться лише про фіксацію відсутності дитини на уроках, а далі з цим працюватиме ювенальна поліція.

