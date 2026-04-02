ЄС потребує гарантій безпеки від України, – МЗС Естонії

У Європейському Союзі заявили про необхідність отримання гарантій безпеки з боку України на тлі обговорень майбутньої архітектури безпеки в регіоні. Відповідну заяву озвучив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, підкресливши, що безпека Європи є взаємним процесом і вимагає зобов'язань не тільки від партнерів Києва, але й від самої України.

Заява пролунала на тлі активних дискусій про гарантії безпеки для України після завершення війни. Раніше в ЄС наголошували на готовності надавати Києву військову та політичну підтримку, включаючи довгострокові зобов’язання у сфері безпеки.

При цьому обговорюється формат, за якого безпека розглядається як двосторонній процес – із зобов’язаннями як з боку союзників, так і з боку України.

"НАТО говорить не тільки про те, що ми повинні надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні", – заявив естонський міністр.

Тсахкна підкреслив, що рішення залишити Україну в "сірій зоні" дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті:

"Тому ми повинні розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали або буферні зони, як би ми їх не називали, - це лише зелене світло для Путіна продовжувати агресію проти Європи. Тому нам слід усвідомити, що це також і наша можливість".

Таким чином, в ЄС дедалі частіше наголошують на необхідності взаємних гарантій у рамках майбутньої системи безпеки, яка формуватиметься після завершення активної фази війни в Україні.

Переговорний процес з Росією – останні новини

Зазначимо, раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про успішно проведені переговори між США та Україною 22 березня у Флориді. Віткофф назвав переговори "конструктивними" і розповів про основні питання, які там обговорювалися.

Після цього в Кремлі заявили, що детально поінформовані про підсумки цих переговорів і повідомили, що не поспішають проводити тристоронню зустріч з деяких причин, які зберігаються в таємниці.

