Іран заявив про таємні арсенали, до яких Трамп не зможе дістатися

У Ірану є секретні склади зброї та боєприпасів, до яких США та Ізраїль не зможуть дістатися.

Про це заявив представник іранських збройних сил Ебрахім Зольфагарі, передає BILD. Він зазначив, що цілі, по яких до сьогоднішнього дня били американські та ізраїльські військові, насправді не мають особливого значення, оскільки стратегічне військове виробництво нібито знаходиться в інших місцях.

Видання наголосило, що ця заява пролунала на тлі промови президента США Дональда Трампа про "переконливу перемогу" над Іраном.

Таким чином, як зазначило видання, Тегеран у свою чергу дає зрозуміти, що, незважаючи на нещодавні удари, його військовий потенціал не знищено.

Раніше видання The Hill писало, що Іран відповість на спробу Трампа захопити ключовий маршрут експорту нафти. Серед іншого, це може призвести до закриття ще однієї протоки. Загалом Іран зацікавлений у продовженні затягування петлі на шиї Трампа.

Також повідомлялося, що США активно перекидають особовий склад на Близький Схід. Експерти пов'язують це з можливими планами Пентагону розпочати сухопутну операцію.

