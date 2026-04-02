У Кремлі розповіли про контакти зі США щодо 'українського питання'

Тим часом тристоронній формат переговорів фактично заморожено.

Попри паузу в тристоронніх мирних переговорах щодо України, росіяни продовжують контактувати з американцями з "української проблематики". Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС.

"Зараз пауза в тристоронніх переговорах. У нас є контакти з американцями, але ми бачимо, що й українці теж з ними активно перемовляються. Зараз американські переговірники, ми знаємо, про кого йдеться, вони зайняті іншим зараз, іншою проблемою більшою мірою", - сказав Ушаков.

На запитання про те, чи інформують американці росіян про хід своїх переговорів з українцями, помічник Путіна відповів, що "триває процес контактів", і в ході цих контактів обговорюється "насамперед українська проблематика".

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронній формат переговорів за участю делегацій України, РФ і США фактично поставлений на паузу. За його словами, через ситуацію на Близькому Сході американці готові зустрічатися тільки на американській території, однак росіяни бояться туди їхати.

За словами Зеленського, українська команда готова до переговорів у будь-якому форматі та на будь-якій території, крім РФ і Білорусі.

