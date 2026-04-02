Винищувач F-35 впав та розбився біля Лас-Вегаса

Пілот встиг катапультуватися.

У США на території випробувального та тренувального полігону в Неваді впав і розбився винищувач F-35A Lightning II американських Повітряних сил. Як повідомляє Air & Space Forces, інцидент стався 31 березня.

Літак належав до складу 57-го крила, що базується на авіабазі Nellis поблизу Лас-Вегаса. Катастрофа сталася під час виконання польоту в межах закритого повітряного простору.

Зазначається, що пілот встиг успішно катапультуватися та отримав незначні травми. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу. Повідомлень про інших постраждалих не надходило.

Літак впав на північ від Лас-Вегаса, приблизно за 40 км на північний схід від Індіан-Спрінгс. Цей район входить до складу Nevada Test and Training Range – масштабного комплексу федеральної власності площею близько 13 тисяч кв.км. Полігон забезпечує повітряний простір для літаків для відточування тактики та підтримує великі навчання, такі як Red Flag.

Наразі фахівці встановлюють точні причини авіакатастрофи та вивчають обставини інциденту.

Втрати літаків США

12 березня на заході Іраку розбився американський літак-заправник KC-135. З шести членів екіпажу підтверджено смерть чотирьох.

А кілька днів тому США втратили рідкісний літак далекої радіолокаційної розвідки E-3 Sentry під час ракетно-дронової атаки Ірану по авіабазі "Принца Султана" в Саудівській Аравії. Таких на озброєнні США лише 16 одиниць, а виготовлення кожного з них коштує близько 500 мільйонів доларів.

