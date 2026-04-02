Українські безпілотники 'закрили' експорт бензину з Росії

Російська Федерація запровадила заборону на експорт бензину. Вона діятиме до кінця липня, повідомляє агенство Reuters з посиланням на повідомлення уряду РФ.

Заборона була введена з метою забезпечення стабільного постачання на внутрішньому ринку в умовах високого сезонного попиту на паливо під час сільськогосподарської посівної кампанії, а також через зростання світових цін на нафту. При цьому бензин й надалі буде постачатися до країн, з якими Росія має міжурядові угоди про постачання палива.

Заборону на експорт бензину запроваджено після низки результативних українських безпілотників по російських НПЗ та експортних потужностях. Внаслідок ударів, зокрема, один з найбільших НПЗ РФ - "Киришинефтеоргсинтез" - тимчасово зупинив роботу та відновить її, щонайменше, за місяць.

Росія неодноразово вводила обмеження на експорт бензину та дизельного палива, щоб стримати зростання цін на паливо та подолати дефіцит. Так, у 2025 році кілька регіонів Росії та "влада" тимчасово окупованих РФ територій України, повідомляли про дефіцит бензину після ударів українських безпілотників по російських НПЗ, а також на тлі сезонного зростання попиту на паливо.

За даними джерел Reuters, минулого року країна експортувала майже 5 мільйонів метричних тонн бензину, або близько 117 000 барелів на день.

Україна активізувала удари по нафтоекспортній інфраструктурі Росії. Внаслідок результативних атак українських безпілотників, ключові російські порти на Балтиці – Усть - Луга та Приморськ - зупинили відвантаження нафти.

За підрахунками Reuters, внаслідок атак українських безпілотників "країна-бензоколонка" втрачає 70-75 мільйонів доларів щодоби.

Також українські дрони не забувають і про російські НПЗ. Зокрема, 21 березня було атаковано Саратовський НПЗ.

