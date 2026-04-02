Деякі українці отримають компенсації у разі ударів Росії: кого це стосується

Уряд ухвалив рішення про програму компенсації частини зарплат працівникам підприємств, що постраждали внаслідок обстрілів Росії і вимушено знаходяться у простої під час відновлення, повідомляє Міністерство економіки.

"Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск програми "Точка опори", яка допомагатиме підприємствам, постраждалим від обстрілів чи збройної агресії РФ, зберігати трудові відносини з працівниками під час простою", - ідеться у повідомленні.

Програма передбачає:

компенсацію частини зарплати працівників (до двох мінімальних заробітних плат) під час простою або призупинення трудових договорів;

відшкодування роботодавцям єдиного внеску на соціальне страхування;

можливість залучати працівників до суспільно корисних робіт за оплату, з їхньої згоди.

Подати заяву можна буде через портал "Дія" після того, як технічну можливість для цього забезпечать Мінекономіки, Державний центр зайнятості та Мінцифри протягом двох місяців з дня набрання чинності постановою.

За словами міністра економіки Олексія Соболева, програма дозволяє підприємствам утримати команду та швидко відновити роботу після руйнувань, зберігаючи робочі місця та економічну спроможність.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, додаткових бюджетних витрат не потребує.

Уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше. Також незалежно від доходу родини виплата призначатиметься на дітей з числа ВПО.

Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Держава компенсуватиме витрати на розміщення евакуйованих людей.

Вас також можуть зацікавити новини: