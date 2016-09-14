Гройсман закликав Польщу активізувати співпрацю з Україною у соціально-економічній сфері

Як повідомили в прес-службі уряду, про це він сказав у ході зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським.

«Наше стратегічне завдання, наших урядів, - відновити якісну систему взаємовідносин. Тут ми можемо поглиблювати нашу співпрацю в економічній сфері. Ми повинні шукати все більше й більше питань, які нас об'єднували, які роблять нас ближчими один до одного. Принаймні, хотів би ще раз підкреслити, що для нас надзвичайно важливе поглиблення нашого двостороннього співробітництва», - цитує прес-служба Гройсмана.

На думку прем'єра, однією з найбільш очевидних сфер взаємних інтересів є облаштування кордону.

Читайте такожНа кордоні з Польщею відкрили оновлений відділ прикордонної служби (фото, відео)«Що стосується державного кордону, поєднання наших транспортних можливостей, потрібно створити таку інфраструктуру, яка буде більше інтегрувати нас і оживляти наше економічне співробітництво, - зазначив прем'єр. - Нам не підходить ситуація, коли в чергах між нашими країнами стоять сотні автомобілів, сотні громадян. Потрібно зробити сервіс (контролю й управління рухом - УНІАН) якісним».

Крім того, Польща і Україна мають, на думку Гройсмана, значний потенціал у сферах оборони, енергетики, освіти, посилення співпраці на регіональному та місцевому рівні, координації зусиль на зовнішньополітичному рівні. Прем'єр також висловив надію, що історичні питання не будуть роз'єднувати країни. «Я буду все робити для того, щоб ми були єдині», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Польща є одним із ключових політичних і торгових партнерів України. Варшава вже надала нашій країні кредит у 100 мільйонів євро, а також здійснює поставки в Україну газу, вугілля, агропродукції.