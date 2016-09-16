Гройсман та віце-президент ЄК обговорили збільшення преференцій для українських товарів у ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом підняв питання збільшення торгових преференцій з боку Європейського Союзу для українських товарів.

Про це прем'єр повідомив на прес-конференції за результатами зустрічі.

"Я підняв питання, і ми будемо працювати над тим, щоб торговельні преференції для українських виробників, українських товарів одержали посилення. Цей процес триває. Ми хочемо мати можливість збільшити поставки товарів українського походження на ринки Європейського Союзу", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, експорт українських товарів у Євросоюз у січні-липні 2016 року виріс на 6,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,5 мільярда доларів.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-липні 2016 року склав 947,4 мільйона доларів проти 485,4 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

Експорт товарів з України в січні-липні 2016 року до січня-липня 2015 року знизився на 10,5% – до 19,545 мільярда доларів, імпорт – на 4%, до 20,493 мільярда доларів.