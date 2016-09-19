Одеська виноробня довела європейцям, що українське вино може бути конкурентоспроможним (відео)

Про це йде мова в другому випуску програми "Роби бізнес" на 2+2.

Виноробня "Колоніст" була заснована в 2005 році зі стартовим капіталом у 150 тисяч доларів. За 11 років свого існування з сімейної справи вона перетворилася на візитну картку винної України.

Площа виноградної плантації складає 33 гектари. Обсяги виробництва вина складають 150000-200000 пляшок.

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"Ми вирішили почати абсолютно з нуля, за сучасними технологіями, причому охопивши весь процес, починаючи від посадки лози і закінчуючи вже бутилюванням", - розповів власник "Колоніста" Іван Плачков.

Винар розповідає, що з самого початку поставив собі за мету вийти на європейський рівень якості вина.

Однак сподобатися як українському, так і іноземному споживачу "Колоністу" вдалося не одразу – в першу чергу заважав стереотип, що українське вино нібито просто не може бути хорошим.

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З часом компанії вдалося вийти на європейські ринки, з 2010 року вона здійснює поставки до Великобританії, два роки вони постачали вино у французьке Бордо, що є визнаним центром світового виноробства. Зараз у "Колоніста" також є контракт з Польщею і ведуться переговори щодо поставок вина в Німеччину і США.

Ну а нещодавно напій "Колоніста" увійшов до топ-14 кращих вин з усього світу.

Також власник "Колоніста" Іван Плачков розповів, на які жертви йому довелося піти, щоб придбати сучасне обладнання, що заважає українським підприємцям конкурувати з міжнародними винними брендами і де взяти стартовий капітал для відкриття бізнесу.