Одеська виноробня довела європейцям, що українське вино може бути конкурентоспроможним (відео)
Власники невеликої виноробні "Колоніст" в селі Криничне в Болградському районі Одеської області розповідають, як їм вдалося успішно побудувати свій бізнес.
Про це йде мова в другому випуску програми "Роби бізнес" на 2+2.
Виноробня "Колоніст" була заснована в 2005 році зі стартовим капіталом у 150 тисяч доларів. За 11 років свого існування з сімейної справи вона перетворилася на візитну картку винної України.
Площа виноградної плантації складає 33 гектари. Обсяги виробництва вина складають 150000-200000 пляшок.
Читайте такожУкраїнці заснували меблевий стартап, який оцінили в Європі (відео)
"Ми вирішили почати абсолютно з нуля, за сучасними технологіями, причому охопивши весь процес, починаючи від посадки лози і закінчуючи вже бутилюванням", - розповів власник "Колоніста" Іван Плачков.
Винар розповідає, що з самого початку поставив собі за мету вийти на європейський рівень якості вина.
Однак сподобатися як українському, так і іноземному споживачу "Колоністу" вдалося не одразу – в першу чергу заважав стереотип, що українське вино нібито просто не може бути хорошим.
Читайте такожУкраїнка за два роки створила бізнес на пошитті вишиванок з мільйонними оборотами (відео)
З часом компанії вдалося вийти на європейські ринки, з 2010 року вона здійснює поставки до Великобританії, два роки вони постачали вино у французьке Бордо, що є визнаним центром світового виноробства. Зараз у "Колоніста" також є контракт з Польщею і ведуться переговори щодо поставок вина в Німеччину і США.
Ну а нещодавно напій "Колоніста" увійшов до топ-14 кращих вин з усього світу.
Також власник "Колоніста" Іван Плачков розповів, на які жертви йому довелося піти, щоб придбати сучасне обладнання, що заважає українським підприємцям конкурувати з міжнародними винними брендами і де взяти стартовий капітал для відкриття бізнесу.