Експерт розповів, як український малий і середній бізнес може усунути бар'єри для експорту в ЄС

Про це заявив консультант з експорту в ЄС Олег Мірошниченко на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС «#EUkrаine».

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«Я був здивований, що у малого та середнього бізнесу в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі ті ж самі бар'єри для експорту. У них не вистачає грошей, у них не вистачає обсягів, не вистачає багатьох речей. Але що вони роблять, особливо в секторі сільського господарства? Вони об'єднуються в консорціуми, асоціації, кооперативи і вже спільно пропонують міжнародним покупцям щось таке, що може бути цікавим», – сказав він.

За словами Мірошниченка, об'єднання дозволяє забезпечити необхідну інфраструктуру для виходу на високомаржінальний і конкурентний міжнародний ринок.

«Можна спільно закупити дослідження ринку, найняти якісних посередників і запропонувати покупцеві такі обсяги, які будуть для нього цікаві. Спільно розвиваємося, спільно зростаємо разом виходимо на міжнародні ринки. Тут бар'єр в головах. Ми не вміємо працювати один з одним, сприймаємо один одного як конкурентів», – підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту товарів з України в країни ЄС у січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 5% – до 7,576 млрд дол. і склав 38,8% у загальному обсязі експорту.