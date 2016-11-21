Словаки вирощуватимуть гарбузове насіння в Дніпропетровській області

Словацький інвестор відкрив у селі Башмачка Солонянського району Дніпропетровської області компанію з вирощування гарбузового насіння.

Читайте такожНа Львівщині за участю президента відкрито завод, що вироблятиме шкіряні чохли для Audi та BMW

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облради.

ТОВ «Долина Агро СК» збирається вирощувати і експортувати гарбузове насіння до країн Європейського Союзу. Зараз проект розрахований на 300 га гарбуза з перспективою розширення посівних площ наступного року до 1000 га.

У створення підприємства інвестори вже вклали близько 1 млн євро. У наступні два роки заплановано інвестувати ще стільки ж. На даний момент на підприємстві працює 20 осіб, а в найближчий рік буде створено ще 30 робочих місць.

«Словаччина є давнім партнером України, і ми раді, що тісна співпраця між нашими державами приносить свої плоди. Переконаний, що інвестиції в Україну, в Дніпропетровську область, і спільний вихід на ринки Європейського Союзу є реальною інтеграцією, до якої ми всі прагнемо», — сказав під час відкриття підприємства депутат парламенту Словаччини Мікулаш Крайкович.

За словами директора ТОВ «Долина Агро СК» Ігоря Герба, на новому підприємстві всі роботи здійснюють українські фахівці, в компанії працюють місцеві жителі, а усі матеріали та обладнання українського виробництва.