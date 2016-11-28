ЄС допоможе Україні вдосконалити контроль за безпекою продуктів харчування

Європейський Союз продовжив на рік термін дії проекту з вдосконалення системи контролю безпеки продуктів харчування в Україні, який стартував 4 червня 2014 року, повідомив керівник проекту Тоні Віл під час конференції.

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«Завершення проекту було заплановано на 15 грудня цього року, але він був продовжений з огляду на те, що ЄС виділив додаткові кошти. Проект продовжили на 12 місяців, так що ми будемо співпрацювати з нашими колегами ще один рік», - сказав він.

Основною метою цього проекту є приведення українського законодавства, інфраструктури та системи державного контролю у відповідність з європейськими нормами.

Присутній на конференції керівник сектору «Сільське господарство» Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл зазначив, що важливою складовою цього проекту є створення якісних перекладів на українську мову європейських норм, директив і пояснювальних актів, які б роз'яснили громадськості та органам державної влади, в якому напрямку необхідно рухатися українському бізнесу для поліпшення якості вітчизняних продуктів харчування.

При цьому він додав, що цей проект спрямований не стільки на збільшення обсягів українського експорту в країни ЄС, скільки на внутрішній ринок.

«Належне регулювання стосується і національного ринку. Це стосується впевненості споживачів до безпеки продуктів харчування. Мова йде не тільки про експорт, але і про національний ринок та його безпеку», - сказав Хелл.