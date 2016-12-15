Ринок електроенергії в Україні призведе до підвищення ефективності роботи компаній - Представництво ЄС

Про це під час круглого столу в рамках спільного з Представництвом ЄС в Україні проекту «#EUkraine» на тему: «Новий закон про електроенергетику: що очікувати споживачам?» повідомив перший секретар програми «Конкурентна політика та енергетичні ринки» представництва ЄС в Україні Хосе Мануель Ернандез Мартінез.

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«Не можна сказати, що відкриття ринку веде до зменшення цін, зазвичай все залежить від того, яка модель ринку і яка конкретна ситуація мала місце в конкретній країні на момент відкриття ринку. Але це в будь-якому разі веде до прозорості, до економічної обгрунтованості цін і більш ефективної роботи компаній», - сказав перший секретар представництва ЄС.

Він зазначив, що законопроект «Про ринок електричної енергії», який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, закладає основні принципи створення конкурентного ринку, і висловив надію, що кінцевий варіант закону наблизить український ринок до європейських стандартів.

«До законопроекту подано понад 1000 поправок, які ще мають бути обговорені, і тому важко дати оцінку, що відповідає європейським вимогам. Зараз ми можемо судити, які принципи закладені в сам законопроект, виходячи з тієї версії закону, яка була подана на перше читання. Грунтуючись на цій інформації, закон передбачає величезний обсяг реформування всього сектору», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про ринок електричної енергії», який передбачає запровадження конкурентних відносин на ринку електричної енергії, зокрема й на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.

Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного Закону «Про функціонування ринку електричної енергії України», який сьогодні визначає організацію цього ринку в цілому.

Разом з ухваленням цього законопроекту також мають бути ухвалені нормативно-правові акти, які будуть регламентувати функціонування кількох ринків (замість діючих оптового і роздрібного) – ринку двосторонніх договорів (прямих контрактів між виробником і покупцем електроенергії), ринку «на добу вперед», добового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг і роздрібного ринку, на якому електроенергію купують домогосподарства.

Також законопроект передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», а також впровадження нового механізму гарантованої закупівлі електроенергії, виробленої з альтернативних джерел.