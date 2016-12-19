Другий за величиною торговий партнер: частка ЄС в українському експорті сільгосппродукції становить близько 32%

Частка європейського ринку в загальному обсязі українського експорту сільськогосподарської продукції становить близько 32%, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника глави відомства Ольгу Трофимцеву.

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«Європейський Союз є другим за величиною торговельним партнером України в галузі сільського господарства. У регіональній структурі аграрної торгівлі частка країн ЄС становить близько 32%», - наводяться в повідомленні слова Трофимцевої.

За даними заступника міністра, понад 78% іноземних інвестицій надходять в український аграрний сектор з країн ЄС.

Згідно з повідомленням, Угода про зону вільної торгівлі з ЄС, яка набула чинності з 1 січня поточного року, надає нашій країні нові можливості не тільки для торгівлі, але й для реалізації спільних інвестиційних проектів. А тому, за словами Трофимцевої, вітчизняний та європейський бізнес повинні спільно працювати над активізацією свого співробітництва і відкриттям третіх ринків.

«Ми повинні зблизити український і європейський бізнес для спільної роботи, у тому числі на третіх ринках», - цитує прес-служба Трофимцеву.

Прес-служба додала, що обіг зовнішньої торгівлі між Україною і країнами ЄС за 10 місяців поточного року становив 4,9 млрд дол., що на 8,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку товарів українські виробники поставили на ринки Іспанії - 14,7%, Польщі - на 14,3%, Нідерландів - 13,9%, Італії - 12,8%, Німеччини - 10,3%. Експорт до ЄС становив 3,3 млрд дол., а імпорт з країн ЄС – 1,6 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, вітчизняні сільгоспвиробники у січні-жовтні 2016 року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 11,8 млн дол., що становить 40,7% в загальній структурі національного експорту. Минулого року експорт сільгосппродукції з України становив 14,6 млрд дол. (38,1% у загальній структурі національного експорту).

У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% та олійні культури - 4%.

За даними Державної служби статистики, у січні-жовтні частка експорту товарів до країн ЄС становила 37,3% у загальному обсязі національного експорту.