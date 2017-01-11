ЄС готовий виділити Україні 100 мільйонів євро для наповнення Фонду енергоефективності

Європейський Союз готовий виділити Україні 100 млн євро для наповнення створюваного урядом Фонду енергоефективності, проте чекає на прийняття парламентом України низки законопроектів щодо енергетичної сфери.

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Як повідомили у прес-службі Кабінету міністрів, про це сказав віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Віце-президент Єврокомісії проінформував про готовність ЄС виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, наголосивши на необхідності прийняття українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятори у сфері електроенергетики та комунальних послуг», - повідомили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Кабінет міністрів України схвалив проект закону про створення в Україні Фонду енергоефективності та направив його до парламенту. Фонд має стати інструментом реалізації програм ефективного споживання енергоресурсів в країні, де в мережах і житловому секторі втрачається близько 9 млрд кубометрів газу за обсягу споживання 17 млрд кубометрів на рік.

Крім того, на думку уряду, фонд стане одним з стимуляторів зростання економіки, оскільки зможе залучати, в тому числі, інвестиційні кошти. А реалізація програм фонду створить близько 75 тис. нових робочих місць.

Концепцію роботи Фонду енергоефективності Кабмін затвердив у липні минулого року. За розрахунками уряду, вже поточного року фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету і приватних інвесторів.