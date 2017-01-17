Швейцарія до кінця січня надасть Україні $100 мільйонів фіндопомоги - Порошенко

Швейцарія до кінця січня 2017 року надасть Україні 100 мільйонів доларів фінансової допомоги.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко журналістам у Давосі за підсумками переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард.

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"Ми відзначили, що до 6 лютого, коли Україна і Швейцарія будуть відзначати 25-річчя наших дипломатичних відносин, ми підійшли не з порожніми руками. Швейцарія визнала очевидний прогрес України щодо реформ", - заявив він.

"Було прийнято рішення, що до кінця січня Україна отримає 100 мільйонів доларів, які підуть на рахунки Нацбанку України. Це допомога від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямована на підтримку України", - сказав президент.