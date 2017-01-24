Євросоюз, Швеція та Естонія виділили 5,7 мільйона євро на розвиток електронного уряду в Україні

Європейський Союз, Швеція та Естонія інвестують 5,7 мільйона євро в масштабний чотирирічний проект електронного державного управління "Підтримка електронного уряду для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)" програми U-LEAD, який поліпшить взаємодії органів влади.

Про це повідомив голова Державного агентства з питань електронного уряду України Олександр Риженко в ході прес-конференції.

"Ефективне електронне взаємодія на сьогоднішній день є головним викликом для розвитку електронного урядування в Україні. Мета розвитку проекту електронного взаємодії - забезпечити можливість органам влади або центрів надання адмінпослуг у містах отримувати дані з державних реєстрів або баз даних інших органів влади. Проект EGOV4UKRAINE, який сьогодні стартує за підтримки Європейського Союзу, урядів Естонії і Швеції, спрямований на вирішення цих завдань", - сказав він.

Присутній на прес-конференції представник Європейського Союзу в Україні Домінік Папенхайм додав, що ЄС бачить результат початку реформи децентралізації в Україні, яка дала більше ініціатив розвитку місцевих територіальних громад.

"Ми впевнені в тому, що процес реформи децентралізації буде продовжуватися, ставати частиною технічного впровадження, і буде поширюватися на всі галузі економіки. Сподіваємося, що в цьому році все більше територіальних громад будуть наслідувати приклад тих, які запровадили надання адміністративних послуг на місцях, працюючи завдяки рішенню електронного управління", - зазначив він.

У свою чергу, координатор проектів Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida) Ірина Скалий додала, що Швеція підтримує різні сектори України в рамках стратегії підтримки реформ до 2020 року, не забуваючи і про електронному управлінні.

"Підтримку електронного управління ми не розглядаємо як мета, а як засіб підтримати реформу державного управління, реформу місцевого самоврядування, запустити процес децентралізації і в загальному допомогти Україні увійти в європейське співтовариство і адаптувати свої системи згідно з правилами та процедурами ЄС", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, Європейський Союз спільно зі Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida) заявив про надання 800 тисяч євро 24 об'єднаним територіальним громадам України на створення центрів адміністративних послуг в 2017 році.

У листопаді 2016 року Агентство з міжнародного розвитку USAID спільно з урядом Великобританії виділив 19 мільйонів доларів на реалізацію в Україні масштабного проекту електронного державного управління "Прозорість та відповідальність у державному управлінні та послуги", розрахованого на 5 років.

Довідка УНІАН. Програма U-LEAD передбачає розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку і фінансується ЄС і окремо Німеччиною, Швецією, Данією та Польщею. Мета програми - підтримка уряду України у впровадженні реформи децентралізації.