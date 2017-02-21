Офіс залучення інвестицій відкриє регіональний підрозділ в Західній Україні

Офіс залучення та підтримки інвестицій відкриє свій перший регіональний підрозділ в Західній Україні, а в подальшому - в центрі і на сході країни, повідомив сьогодні журналістам директор Офісу, головний інвестиційний радник прем'єр-міністра Данило Білак.

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«Ми зараз збираємося відкривати перший наш регіональний офіс, щоб безпосередньо працювати з інвесторами в регіоні. Перший офіс буде на Західній Україні, опісля - в центрі і на сході», - сказав він.

За словами Білака, вже зараз в Україні сформувався ряд привабливих для інвесторів регіонів, і в подальшому відкриття регіональних офісів залежатиме від потреб у послугах офісу і фінансування цього проекту.

Серед факторів привабливості для інвесторів того чи іншого регіону він назвав стабільну і прогресивну місцеву владу, а також ставлення з боку правоохоронних органів, щоб вони не «кошмарили» бізнес, а допомагали йому.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 жовтня створив Офіс залучення та підтримки інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака.

У жовтні минулого року Офіс залучення та підтримки інвестицій озвучив плани за рахунок своєї діяльності в 2017 році забезпечити залучення в економіку України додатково не менше 1 млрд дол. прямих іноземних інвестицій.