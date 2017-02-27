"Звукова революція": українці створили кращий плеєр, ніж iTunes (відео)
10:21, 27 лютого 2017Євробізнес
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Українці здійснили звукову революцію й створили медіаплеєр, який здатен передати усі тонкощі музичної феєрії.
Українці розробили унікальний плеєр / Скріншот
Цей винахід дозволяє користувачам відтворювати не лише mp3-доріжки, але й не скомпресовані файли, не втрачаючи якості звуку.
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Над розробкою плеєра VOX працювали цілий рік, в результаті одна кімната в офісі перетворилася на звукову лабораторію. Творці заявили, що хочуть розробити кращий плеєр, ніж iTunes.
"Сьогодні вони впевненими кроками завойовують світ: VOX посідає перше місце у всіх великих і платоспроможних магазинах MAC", - йдеться у сюжеті.
Українці зробили кращий плеєр, ніж iTunes
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