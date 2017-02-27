"Звукова революція": українці створили кращий плеєр, ніж iTunes (відео)

Цей винахід дозволяє користувачам відтворювати не лише mp3-доріжки, але й не скомпресовані файли, не втрачаючи якості звуку.

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Над розробкою плеєра VOX працювали цілий рік, в результаті одна кімната в офісі перетворилася на звукову лабораторію. Творці заявили, що хочуть розробити кращий плеєр, ніж iTunes.

"Сьогодні вони впевненими кроками завойовують світ: VOX посідає перше місце у всіх великих і платоспроможних магазинах MAC", - йдеться у сюжеті.