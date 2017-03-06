З початку року ще 5 українських підприємств отримали право експорту до Євросоюзу

«У 2017 році ще 5 нових українських підприємств, які займаються виробництвом харчових продуктів, отримали право експорту до ЄС. Зокрема, на європейський ринок постачатимуть свої товари 1 підприємство з виробництва молочної продукції, 1 підприємство з виробництва готової продукції з м'яса птиці та 3 підприємства з виробництва меду», - йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Прес-служба додала, що в 2017 році Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів продовжила роботу над диверсифікацією ринків збуту української продукції.

Зазначається, що відомство працює над відкриттям ринку Китаю для українських експортерів м'яса птиці та яловичини, а також над розширенням списку експортерів молочних продуктів. Також Держпродспоживслужба займається узгодженням форми ветеринарних сертифікатів для постачання охолодженої або замороженої яловичини до Йорданії та Єгипту, відкриттям ринків Сербії, Японії, Канади, Сінгапуру, Кореї та США для вітчизняного м'яса птиці.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році право постачати свою продукцію на європейські ринки мали 277 українських підприємств.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. В регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).

У 2016 році Україна встановила рекорд із експорту цукру на рівні 466 тис. тонн, олії – 4,8 млн тонн, зернових – 39 млн тонн (за 2015-2016 МР) і меду - 56,9 тис. тонн.