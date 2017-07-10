Аерографія від українських майстрів: журналісти показали, як можна вирізнитися в дизайні інтер'єру та авто (відео)

Якщо ви бажаєте зробити своє авто унікальним й найголовніше - уберегти його від крадіїв, тоді аерографія - те, що вам потрібно.

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"Колись ще студентами вклали у бізнес 500 доларів і почали креативити, а сьогодні їм вже 6 років. Кількість замовлень з кожним роком збільшується у 2-3 рази. Спочатку виконувалося по 1-2 замовлення у місяць, а наразі - від 4 до 6", - йдеться у сюжеті про студію "Матісс".

Крім того, сьогодні справжній бум - настінний розпис. А от частка аерографії на транспортних засобах складає близько 10% від усіх робіт студії. Середній ціновий діапазон розпису на стінах - від 50 до 100 доларів за квадратний метр.

Раніше журналісти показали, як виготовляють аерозольні фарби українські виробники. Їхня географія використання - різноманітна. Наприклад, завдяки ним з'явився справжній вид мистецтва - стріт-арт.