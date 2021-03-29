Користувач Твіттера, Ерік Вайлдер, створив міні-гру, в якій геймери можуть спробувати зрушити з місця судно Ever Given, що заблокувало Суецький канал.
Як повідомляє видання Kotaku, свою гру Ерік створив за дві години і розмістив її на порталі itch.io. Так що будь-хто може випробувати її безкоштовно. У грі потрібно керувати маленьким бульдозером, який безуспішно намагається зрушити величезний контейнеровоз.
Свою гру Вайлдер опублікував ще у п'ятницю, 26 березня, і за цей час в неї зіграло понад 10 тисяч осіб.
Нагадаємо, що сьогодні судно Ever Given вдалося частково зняти з мілини. Для цього з-під нього витягли 27 тисяч кубометрів піску. Паралельно з контейнеровозом працювали 10 буксирів. Наразі вони намагаються направити Ever Given так, щоб він зміг продовжити рух каналом.
Інцидент з контейнеровозом Ever Given в Суецькому каналі
- 24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух по Суецькому каналу, який з'єднує Середземне та Червоне моря.
- Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині. У заторі опинилося близько 450 суден.
- Корабель довжиною 400 метрів і 60 метрів завширшки розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.
- Протяжність Суецького каналу становить 193 км. Він був відкритий у 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.