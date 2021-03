У грі потрібно керувати маленьким бульдозером, який безуспішно намагається зрушити з місця величезний контейнеровоз.

Користувач Твіттера, Ерік Вайлдер, створив міні-гру, в якій геймери можуть спробувати зрушити з місця судно Ever Given, що заблокувало Суецький канал.

Як повідомляє видання Kotaku, свою гру Ерік створив за дві години і розмістив її на порталі itch.io. Так що будь-хто може випробувати її безкоштовно. У грі потрібно керувати маленьким бульдозером, який безуспішно намагається зрушити величезний контейнеровоз.

Свою гру Вайлдер опублікував ще у п'ятницю, 26 березня, і за цей час в неї зіграло понад 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, що сьогодні судно Ever Given вдалося частково зняти з мілини. Для цього з-під нього витягли 27 тисяч кубометрів піску. Паралельно з контейнеровозом працювали 10 буксирів. Наразі вони намагаються направити Ever Given так, щоб він зміг продовжити рух каналом.

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух по Суецькому каналу, який з'єднує Середземне та Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині. У заторі опинилося близько 450 суден.

Корабель довжиною 400 метрів і 60 метрів завширшки розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км. Він був відкритий у 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

