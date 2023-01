І це лише у Великобританії.

Екранізації ігор нерідко підвищують продажі першоджерел. Так, наприклад, було з Cyberpunk 2077 після виходу аніме Cyberpunk: Edgerunners. Екшен-RPG CD Projekt RED привернула багато нових користувачів завдяки адаптації і отримала, як висловилися самі розробники, "другий шанс". А зараз схожа ситуація сталася з The Last of Us, правда, в менших масштабах.

Видання Gamesindustry.biz опублікувало традиційний рейтинг продажів ігор на фізичних носіях у Великобританії, який щотижня отримує від аналітичної компанії GfK. The Last of Us Part I показала в ньому відмінний результат в плані приросту реалізованих копій. Статистика зросла на 238%, завдяки чому проект посів 20 місце. Це дуже високо, враховуючи конкуренцію і вихід гри у вересні.

Ремастер The Last of Us теж показав вражаюче зростання продажів на 322% і потрапив на 32 позицію рейтингу. А ось на першому місці опинився свіжий ексклюзив Nintendo Switch — тактична RPG Fire Emblem Engage. Стартові показники проекту на 31% нижче, ніж у попередньої частини серії, Fire Emblem Three Houses, але це не завадило зайняти лідируючу сходинку.

Слідом йдуть FIFA 23 і God of War Ragnarok з падінням кількості реалізованих копій на 21% і 26% відповідно. На четвертій позиції розташувалася Mario Kart 8: Deluxe, а замикає п'ятірку Call of Duty: Modern Warfare II.

Найбільш продавані ігри на фізичних носіях у Британії

Fire Emblem Engage; FIFA 23; God of War Ragnarok; Mario Kart 8: Deluxe; Call of Duty: Modern Warfare 2; Pokemon Violet; Nintendo Switch Sports; Minecraft (Switch); Animal Crossing: New Horizons; Pokemon Scarlet.

