З точки зору бюджету, це найбільше розширення в історії студії CD Projekt RED.

Польська студія CD Projekt RED продовжує ділитися крихтами інформації про доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Нещодавно компанія розповіла, що це буде найбільше розширення в історії CDPR. Правда, заява стосувалася бюджету розробки, а не фактичного масштабу.

Відповідними відомостями поділився Марек Бугдол з відділу зі зв'язків з інвесторами CDPR в коментарі Parkiet. Суму, витрачену на створення Phantom Liberty, він не розкрив.

"Ми сподіваємося, що нові пригоди та персонажі залучать тих, хто вже знайомий з Cyberpunk, а також заохотять багатьох нових гравців почати розважатися в Найт-Сіті", — додав Бугдол. За його словами, виробництво добавки йде за планом. Команда "відчуває себе комфортно в поточному стані", тобто їй не доводиться поспішати і переробляти.

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Варто відзначити, що до The Witcher 3: Wild Hunt студія CD Projekt RED випустила два масштабних доповнення — "Кам'яні серця" і "Кров і вино". Останнє додало Туссент — новий регіон з десятками годин контенту.

І якщо бюджет у Phantom Liberty став рекордним, то можна розраховувати на як мінімум таку ж кількість активностей і повноцінну сюжетну лінію. Хоча слід тримати в голові, що частину коштів могли витратити на голлівудських зірок.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві встане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить — персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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