Про нову частину TLoU висловився сам Ніл Дракманн.

Другий сезон серіалу The Last of Us, найімовірніше, покаже події з The Last of Us Part II. А що стосується ігрової серії, то вона не завершена. У цьому всесвіті ще "є про що розповісти".

Такими заявами відзначилися шоуранер картини Крейг Мазін і один з директорів Naughty Dog, керівник розробки двох частин TLoU і режисер одного з епізодів серіалу Ніл Дракманн. Вони дали велике інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter. У ньому вони розповіли про знімальний процес, підбір акторів, переживання виконавців головних ролей та інше.

Щодо другого сезону Мазін і Дракманн натякнули, що він буде присвячений "оповіді, що перевертає все з ніг на голову, сміливого сиквела Part II від Naughty Dog". При цьому творці шоу відкрито не повідомили, про що розкажуть у продовженні серіалу.

Схожим натяком Дракманн відбувся у відповіді на питання про нову частину ігрової серії The Last of Us. Він заявив: "Я думаю, що є ще історія, яку можна розповісти". За словами керівника Naughty Dog, єдиною адаптацією стане шоу від HBO. Тому його відповідь стосувалася саме ігор. Мазін підтримав Дракманна і заявив, що не зацікавлений в серіалах, які тривають вічність.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

