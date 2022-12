Користувачі дізнаються про походження інфекції.

З наближенням прем'єри серіалу The Last of Us у Мережі з'являється все більше цікавих подробиць. Нещодавно ентузіасти з'ясували, що в серіалі детально розкажуть про походження кордицепсної церебральної інфекції — хвороби, яка привела до апокаліпсису у всесвіті TLoU.

Минулого тижня HBO випустила рекламний телевізійний ролик, в якому промайнула жінка-вчений з частиною гриба кордицепса в руці. Цю роль виконала Індонезійська актриса Крістін Хакім. Тобто глядачам шоу точно докладніше розкажуть про вірус і покажуть передісторію зараження.

Можливо, згадані деталі розкриють в першому епізоді або у флешбеках якогось персонажа. У грі The Last of Us вони були відсутні, а історія починалася після старту пандемії.

Відео дня

Однак це ще не всі подробиці. Автор мікроблогу Naughty Dog Info зібрав кілька підтверджень, які вказують, що інфекція розпочалася з Індонезії. На кадрах зі зйомок в Калгарі був помічений реквізит Міністерства охорони здоров'я згаданої країни.

А на думку одного з акторів, який зіграв поліцейського, знімальний майданчик, де він побував, змодельований за зразком Джакарти. При цьому об'єкти на ньому розташовані так, щоб відсилати десь до 1980-х років. Найімовірніше, зародження вірусу і показ нульового пацієнта стануть одним з нових епізодів в екранізації в порівнянні з грою.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

Вас также могут заинтересовать новости: