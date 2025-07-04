Старт третього сезону заплановано на 11 липня.

Уже за тиждень, 11 липня, розпочнеться третій сезон Marvel Rivals - хітового онлайн супергеройського екшену з персонажами коміксів. З огляду на тематику оновлення – протистояння бога симбіотів Налла і Джин Грей в образі Фенікса – розробники приготували багато тематичних скінів.

Наприклад, Людина-павук отримає свій легендарний чорний костюм, знайомий за фільмом "Людина-павук 3", а з ним і мемну анімацію – злий танець.

У фільмі головний герой Пітер Паркер у ролі Тобі Магуайра стикається з інопланетним організмом, на ім'я Веном. Симбіот облягає тіло Павука і впливає на його характер: хлопець стає запальним і самовпевненим. В одній зі сцен, що запам'ятовується, він купує новий стильний костюм, а виходячи з магазину, влаштовує ексцентричний танець просто на вулиці.

Сцена зі "злим" Пітером Паркером набувала статусу культової, і режисер Сем Реймі після говорив, що він так і задумував.

У мережі вже з'явилися порівняння сцени з фільму Сема Реймі та емоції з гри.

Раніше розробники зі студії NetEase Games оголосили, що вони прискорюють випуск оновлень для Marvel Rivals: кожен сезон триватиме 2 місяці замість колишніх трьох, щоб утримувати інтерес гравців.

Реліз Marvel Rivals відбувся 5 грудня 2024 року для ПК, PS5 та Xbox Series. Гра поширюється за умовно-безкоштовною моделлю, а щоденний піковий онлайн в одному лише Steam становить ~100 тис. гравців.

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