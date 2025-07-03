Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 10 липня.

У магазині Epic Games Store знову змінилася щотижнева роздача ігор. Цього разу весь тиждень роздаватимуть дві інді-іграшки із хорошими відгуками. Якщо втомилися від бездушних ААА-проектів, то на них варто звернути увагу.

Перший проєкт із роздачі – Backpack Hero. Це доволі оригінальний картковий рогалик про менеджмент інвентарю. Потрібно зачищати випадково згенеровані підземелля, битися, добувати лут і всякі скарби. У Steamугри 86% позитивних відгуків.

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Також у магазині роздають барвисту пригоду Figment, яка переносить у химерний світ усередині людської свідомості. Гра отримала "Дуже позитивні відгуки", в яких хвалять намальований вручну барвистий світ, головоломки, битви та саундтрек.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 10 липня. А вже за тиждень безкоштовно віддаватимуть другу частину Figment із підзаголовком Creed Valley, а також аркадний шутер Sky Racket.

Тим часом у Steam прямо зараз проходить великий літній розпродаж – деякі ігри скинули в ціні настільки, що коштують менше за чашку кави. УНІАН зібрав 10 чудових ігор дешевше 100 грн.

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