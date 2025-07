Helldivers 2 добереться до консолей Microsoft через 1,5 року після виходу на ПК і PlayStation 5.

Один із найкращих кооперативних шутерів просто зараз, Helldivers 2, вийде на Xbox Series X|S – про це повідомили на офіційному стримі від розробників Arrowhead Game Studios. Реліз відбудеться вже 26 серпня.

Таким чином, гра добереться до Xbox через півтора року після виходу на ПК і PS5. Передзамовлення вже стартували. Базове видання обійдеться в $40 (~1700 грн), а ось розширене (Super Citizen Edition) – у $60 (2500 грн).

Відомо, що за порт гри на Xbox відповідає студія Nixxes Software. Вона, зокрема, була відповідальна за порти на ПК The Last of Us 2, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima Director's Cut, Horizon Zero Dawn і Ratchet & Clank: Rift Apart.

Відео дня

Helldivers 2 стане першою грою Sony, що дісталася до платформи Microsoft. Раніше декілька колишніх консольних ексклюзивів PlayStation вже виходили на Xbox Series. Наприклад, це Death Stranding і Final Fantasy 16. Але в цьому випадку Sony вперше сама виступає видавцем, зазначає Eurogamer.

Helldivers 2 також став першим проєктом від Sony, випущений одночасно на ПК і PS5. Гра про космічних десантників і величезних жуків швидко підкорила гравців і стала найпопулярнішим PlayStation-релізом у Steam. Багато хто зазначає, що отримує від неї щирі емоції, схожі з тими, що колись дарувала Left 4 Dead.

Примітно, що того ж дня, 26 серпня 2025-го, Microsoft випустить Gears of War: Reloaded, зокрема на PS5. Таким чином популярна серія шутерів вперше стане доступна PlayStation-геймерам.

Вас також можуть зацікавити новини: