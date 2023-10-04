Сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення.

Наразі кожна лікарня, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована із Національною службою здоров’я (НСЗУ), забезпечена щонайменше одним генератором.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, у разі блекаутів генератори дозволять забезпечити роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

"Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії та узгодили його з іншими органами влади. Наша головна мета - це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично - протягом кількох секунд", - зауважив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

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Він також зазначив, що з початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади також були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію.

Підготовка до ударів по енергетичній інфраструктурі

Радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи підготовку України до зими заявив, що РФ завжди має інструмент для масштабних геноцидних ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України, і до всього на 100% підготуватися не можна.

Він вказав, що Україна має великий досвід минулого сезону, а також були проведені заходи для захисту інфраструктури. За словами Подоляка, досвід диспетчеризації дозволяє запобігти розриву магістральної енергомережі і уникнути локальних або глобальних блекаутів.

Крім того, Подоляк запевнив, що Україна готова в значній мірі до того, що Росія буде бити по об'єктах генерації, магістральній мережі і трансформаторам, які є дефіцитним товаром, тому що продукцію виготовляють під замовлення.

Оператор об’єднаної енергомережі держкомпанія "Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження зими з масованими атаками ракетами та дронами і тому готує резервні шляхи живлення споживачів.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якщо говорити про сценарій без обстрілів, то енергетики знають яким чином покривати взимку зростаюче споживання. Але обстріли можуть сильно змінити ситуацію.

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