Корупційна афера: журналісти пояснили, що приховує заборона реклами ліків на ТБ (відео)

МОЗ не хоче на сьогодні видавати дозволи на рекламу, це несе корупційні ризики. І пропонує іншу модель: контролювати ефіри, а якщо є порушення - скаржитися до Нацради.

Вплив на телеканали перед президентськими перегонами - одна зі стратегій штабу Порошенка. Задля тиску на медіа, розповідають журналісти, вигадують десятки варіантів, наприклад, зниження доходів каналів через обмеження реклами.

Чомусь саме перед виборами Україні вкрай потрібно обмежити рекламу лікарських засобів у ЗМІ. В.о. глави МОЗ Уляна Супрун нібито переймається, що реклама нерідко вводить людей в оману. І саме тому цю рекламу треба взяти під жорсткий контроль, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

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Так, у Міністерстві охорони здоров'я України вже розробили спеціальний законопроект, який пропонує прибрати з ефіру рекламу, в якій розповідається про "особливий" ефект від прийому того чи іншого лікарського засобу.

Є й інший законопроект - депутатський, більш кардинальний: передбачає погодження МОЗ рекламних текстів про ліки. Нардепи самі визнають, що вони залишають 100-відcоткову корупційну шпарину.

У свою чергу, МОЗ не хоче на сьогодні видавати дозволи на рекламу, це несе корупційні ризики. І пропонує іншу модель: контролювати ефіри, а якщо є порушення - скаржитися до Нацради.

"За кадром залишається надважлива деталь: відсотків 40 усіх рекламних прибутків великих телеканалів - лікарська реклама", - розповіли журналісти й додали, що таким чином можливо позбавити ЗМІ фінансування.

Раніше у МОЗ заявляли, що реклама лікарських засобів на українському телебаченні спонукає українців до самолікування.