У пологових будинках досі не видають "пакунки малюка": ЗМІ дізналися причину (відео)

Пакунки малюка досі навіть не закупили.

Замість бебі-боксу - бланк заяви. Так званий "пакунок малюка" з усім необхідним на перші місяці життя мали би видавати під час виписування з пологового всім народженим від вересня.

Однак породіллям замість бебі-боксу дають бланк заяви. Із нею слід іти в управління соцзахисту. Щоправда, там на батьків новонароджених не чекають. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так званий пакунок малюка офіційно вручатимуть тим, хто народиться після 1 вересня.

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Пакунок малюка врочисто презентували на засіданні уряду навесні. Одяг, пелюшки, підгузки, матрац і все це в коробці, що можна використовувати як люльку. Загалом набір на 5 тисяч гривень. Спочатку декларували, що все це видаватимуть народженим із вересня під час виписування. Однак наприкінці літа уряд вніс зміни: прописали, що бебі-бокси видаватимуть не пізніше 30 днів від народження.

Столичним пологовим сьогодні розіслали інформацію, що говорити породіллям, коли немає бебі-боксів. "Під час виписки батьки пишуть заяву з вказанням структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. З цієї заявою вони протягом 30 днів ідуть до цього структурного підрозділу і там за заявою отримують бебі-бокси".

Журналісти направилися до найближчого управління соцзахисту. Працівниця установи про те, куди нести заяву на отримання пакунка малюка, нічого не знає. Напрявляє до керівництва.

"Взагалі пакунок малюка мають давати у пологовому", - каже керівництво.

ТСН звернулася за коментарем до Міністерства соціальної політики. Уповноваженого, щоб роз'яснити, коли та де будуть видавати бебі-бокси, там не знайшли. Відповідь надали письмову. Коли у пологовому немає бебі-боксу, то слід писати заяву до управління соцзахисту, а там сформують одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка".

У схемі з постачанням пакунків малюкам задіяна ще й спецагенція ООН. Там пояснили, що й досі працюють над документами.

"Тендер проведено, постачальник визначений – українська компанія. Зараз триває остаточне узгодження певних документів, тому не можу назвати компанію", - говорить заступник голови офісу Управління ООН з обслуговування проектів.

У вересні, запевняють, закуплять перші 30 тисяч бебі-боксів. Перша партія до пологових піде в середині місяця.