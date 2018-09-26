Україну накрила небезпечна інфекція: відомо про понад 2 тисячі хворих

Лікарі попереджають: якщо ви виявили на тілі укус кліща, одразу зверніться до медиків.

У 2018 році в Україні зареєстровано 2 тисячі 403 випадки хвороби Лайма, або бореліозу.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. "Усі випадки пов’язані з присмоктуванням кліщів, інкубаційний період складає від 3 днів до року. Також з січня по липень 2018 року був зафіксований один випадок кліщового вірусного енцефаліту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щорічно з укусами кліщів до закладів охорони здоров’я звертаються в середньому близько 20 тисяч людей.

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних хвороб, однак їхні укуси можуть загрожувати людині такими хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), хвороба Міямото, кліщовий вірусний енцефаліт і ще близько 150 найменувань.