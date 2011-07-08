Завтра в Україні - до 32° тепла

В суботу, 9 липня, в різних куточках Україні буде від 8 до 32° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра у західних, а вдень і у північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, на заході в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Температура вночі - 13-18°, на узбережжі морів - до 22°, вдень - 24-29°, у південній частині та на Закарпатті - 28-32°; в Карпатах вночі - 8-13° тепла, вдень - 14-19°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 24-29°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 15-17°, вдень - 26-28°.

8 липня температура води в Азовському морі - 23-25°, в Чорному морі - 20-23°, (в районі Ялти, Алушти та Феодосії - 17-19°); у Дніпрі біля Києва - 20°.